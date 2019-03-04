Мощная новинка Galaxy S10E

Сзади Galaxy S10E также отличается от старших моделей: вместо тройной камеры у него двойная. Производитель пожертвовал телеобъективом, оставив 12-мегапиксельный модуль со сменной диафрагмой и 16-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом с углом обзора 123°. Зато фронтальная камера полностью идентична таковой в обычном Galaxy S10: 10 Мп с диафрагмой f/1.9, автофокусом Dual Pixel и поддержкой записи 4K-видео.Galaxy S10E отличается от более дорогих «десяток» в первую очередь внешним видом. Практически всю переднюю сторону занял 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и круглым отверстием под фронтальную камеру, как у обычного Galaxy S10. При этом экран у него плоский и без загнутых краёв, ставших уже отличительной чертой флагманов Samsung. Кроме того, сканер отпечатков пальцев находится не под дисплеем, а на правой грани.Стоимость смартфона составит 59900 тысяч рублей.