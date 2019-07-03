Мощная новинка Helio P35

Из других параметров будущего смартфона в базе данных бенчмарка упомянут объем «оперативки», который составляет 6 ГБ. Электронная платформа имеет в своей основе 8-ядерный мобильный чипсет MediaTek MT6765 (другое название – Helio P35). Процессор способен развивать частоту 2,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоконтроллер IMG PowerVR GE8320. Также планируется выпуск версии, на которую установят микросхему Qualcomm Snapdragon 710. Рабочей средой для приложений служит 9-я версия ОС Android Pie.О стоимости новинки пока неизвестно.