Мощная новинка Huawei Mate 30 Pro

Ещё одна интересная особенность аппарата — изогнутый по краям дисплей, который отчетливо виден на одной из фотографий. Диагональ AMOLED-матрицы, согласно предыдущим утечкам, составит 6,71 дюйма.Huawei Mate 30 Pro получит сразу два 40-мегапиксельных сенсора с изменяемой диафрагмой. Всего у модели будет четыре датчика, включая ToF-сенсор.Источником утечки уже в который раз стал китайский общественный транспорт. Представленный на снимках аппарат прикрыт массивным чехлом с заглушкой для блока тыльной камеры.О стоимости новинки пока неизвестно.