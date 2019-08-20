Мощная новинка Huawei Mate X и его функции

Благодаря недавней сертификации Huawei Mate X в TENAA стало известно, что смартфон теперь весит 300 граммов — на 13 граммов больше в сравнении с оригинальной версией. Вероятно, это связано с использованием обновленного механизма Falcon Hinge, позволяющего сгибать устройство. Напомним, что смартфон оснащён 8-дюймовым экраном с разрешением 2480x2200 пикселей и соотношением сторон 8:7,1, который складывается пополам.Технически Huawei Mate X получил два важных нововведения. Первым стало использование ещё не анонсированного флагманского процессора Kirin 990. Дебют этого чипа ожидается только в сентябре или октябре, поэтому о его возможностях пока ничего не известно. Кроме того, Huawei обновила камеры и вместо набора сенсоров, идентичных таковым в прошлогоднем Mate 20, установила в смартфон модули из Huawei P30. Переход от традиционных RGB-сенсоров в пользу RYYB должен улучшить качество съемки при недостатке освещения.О стоимости новинки пока неизвестно.