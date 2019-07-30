Мощная новинка Jabra Elite 85h

2019-07-30, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Jabra Elite 85h; [57]
Новинка сможет проработать до 41 часа при выключенном ANC и до 36 часов при включенном ANC. При этом для 5 часов использования достаточно зарядить наушники в течение всего 15 минут. Контролировать состояние аккумулятора можно в приложении Jabra Sound+. А встроенная система обнаружения уха автоматически приостанавливает или запускает воспроизведение музыки для экономии заряда. Особенность модели Elite 85h ещё и в том, что пользователь может самостоятельно подстраивать параметры воспроизведения музыки, создавая собственные пресеты в фирменном приложении Jabra Sound+. На выбор по умолчанию доступно три предустановленных режима: «На людях», «По пути на работу или домой» и «В домашней обстановке». Система активного шумоподавления (ANC) в Jabra Elite 85h работает таким образом, что наушники буквально подслушивают окружающие звуки и корректирует характер воспроизведения для достижения наилучшего звучания. В модели предусмотрены сразу восемь микрофонов, работающих в различных комбинациях: четыре из которых используются для шумоподавления, два — гибридных для звонков и ANC, шесть — для звонков. Наушники совместимы с такими голосовыми ассистентами, как Google Assistant, Siri и Alexa.О стоимости модели пока неизвестно.


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