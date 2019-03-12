Мощная новинка Jinga Hit 4G

Дополнительно новинка оснащается GPS-приемником, что позволяет использовать смартфон в качестве навигатора, и встроенным FM-тюнер для прослушивания радио. Задняя крышка устройства выполнена из софт-тач пластика с олеофобным покрытием, предотвращающим выскальзывание из руки.Аккумулятор ёмкостью 2200 мАч в сочетании с оптимизированной прошивкой обеспечивает день полноценного использования смартфона. Основная камера на 8 Мп позволят запечатлеть важные моменты, а с помощью 5-мегапиксельной фронталки можно делать селфи и общаться по видеосвязи.Jinga Hit 4G работает на оптимизированной операционной системе Android 8.1 Oreo (Go Edition) с предустановленными облегченными версиями основных сервисов и приложений Google. За производительность устройства отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT 6739 с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 8 ГБ встроенного накопителя с возможностью расширения картами microSD до 32 ГБ. Отдельные слоты для двух SIM-карт позволяют одновременно использовать два номера и комбинировать тарифы.Стоимость смартфона составит 4500 тысяч рублей.