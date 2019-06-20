Мощная новинка Lenovo Legion Y540

В новинке используется система охлаждения Legion Coldfront, состоящая из четырёх теплотрубок увеличенного сечения с канавками и фитилем из спеченного медного порошка, что позволяет увеличить теплоотвод на 29% по сравнению с теплотрубками без такого фитиля, а также снизить уровень шума. Для улучшения охлаждения порты для подключения периферийных устройств вынесены назад. Кроме того, все модели поддерживают лёгкий апгрейд, установку или замену модулей памяти, SSD и HDD.Ноутбук выполнен в корпусе из рифленого пластика, скрывающего его игровую натуру: даже клавиатура с откликом в 1 мс и цифровым блоком имеет белую подсветку вместо цветной. Подсветка на корпусе реализована только в области логотипа бренда.В зависимости от конфигурации доступны разные варианты с видеокартой NVIDIA RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti или GeForce GTX 1650. Старшая модель поддерживает трассировку лучей в реальном времени на основе технологий искусственного интеллекта.Legion Y540 будет представлен в России в версиях на 15 и 17 дюймов и выпускается в нескольких модификациях. Основными являются варианты с частотой обновления 144 Гц с яркостью 300 нит и 60 Гц с яркостью 300 нит. Дисплеи обладают широким цветовым охватом 72% sRGB, а в самых доступных вариантах 15-дюймовой модели используются экраны с яркостью 250 нит и цветовым охватом 45% sRGB.О стоимости новинки пока неизвестно.