Мощная новинка Meizu Note 9

2019-02-26, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Meizu Note 9; [139]
Компания Meizu выпустила бюджетный смартфон. Девайс оборудован экраном с разрешением стандарта Full HD + и размером диагонали 6,2 дюйма. В каплевидный вырез встроена селфи-камера разрешением 20 МП. Камера на тыльной стороне состоит из датчика изображения Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 МП и вспомогательного модуля на 5 МП. Энергоснабжение обеспечивает батарея на 4000 мАч, поддерживающая функцию быстрой зарядки mCharge на 18 Вт.Новый аппарат от Meizu построен на мобильном процессоре средней мощности Snapdragon 675. Набор памяти включает в себя 6 ГБ «оперативки» и флэш-накопитель на 64 ГБ. К сожалению, слот для дополнительных microSD-карт не предусмотрен.Будущий гаджет имеет безрамочный дисплей с каплеобразным вырезом. Китайский регулятор также раскрыл основные технические данные Meizu Note 9. Эксперты считают, что данная модель может составить реальную конкуренцию смартфону Redmi Note 7 Pro.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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