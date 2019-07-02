Мощная новинка OPPO Reno Z и его функции

Для геймеров предусмотрена оптимизация GameBoost 2.0, куда включены функции Frame Boost и Touch Boost. Frame Boost заранее определяет потенциальное снижение частоты кадров и высвобождает необходимые ресурсы для обеспечения плавности графики. Touch Boost существенно сокращает время отклика сенсорного экрана, что положительно сказывается на точности игровых действий. Кроме того, в OPPO Reno Z предустановлены Game Space, Gaming Assistant, блокирующие другие приложения от вмешательства в игровой процесс.Reno Z построен на базе 12-нанометрового восьмиядерного процессора MediaTek. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 ГБ LPDDR 4x, а для хранения данных предусмотрен накопитель на 128 ГБ стандарта UFS 2.1. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4035 мАч и имеется поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0. Благодаря эффективному охлаждению аппарат можно одновременно заряжать и использовать.Фронтальная камера также снимает в портретном режиме. 32-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0 поддерживает OPPO Portrait Mode 2.0 и стандартный режим 80-градусной широкоформатной съёмки, что подходит для создания групповых селфи.OPPO Reno Z оборудован двойной основной камерой с разрешением 48 и 5 Мп. 1/2-дюймовый сенсор Sony IMX 586 (48 Мп) дополнен объективом из 6 линз с апертурой f/1.7, что позволяет захватывать больше света при его недостатке. Усовершенствованный режим ночной съемки Ultra Night Mode 2.0 удаляет шумы, повышает четкость и яркость изображений за счёт объединения нескольких кадров и технологии HDR. Это позволяет Reno Z по отдельности обрабатывать лица и фон изображений, выдавая более естественные и реалистичные фотографии. Стоимость новинки составит 29000 тысяч рублей.