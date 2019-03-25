Мощная новинка OnePlus 7

Компания OnePlus выпустила уникальный смартфон с очень интересной изюминкой. Аппарат будет доступен по меньшей мере в трёх градиентных оттенках: чёрно-жёлтый, чёрно-пурпурный и лазурно-серый. Характеристики не уточняются, но, по слухам, OnePlus 7 получит процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ ПЗУ, 6,4-дюймовый AMOLED-экран и аккумулятор на 4000 мАч. Сзади будет установлено три камеры на 48, 20 и 5 Мп, спереди расположится 16-мегапиксельная фронталка на специальном механизме, который скрывается внутри корпуса.О стоимости смартфона пока неизвестно.