Мощная новинка Oukitel Y4800

«Сердцем» смартфона стал восьмиядерный мобильный процессор MediaTek Helio P70, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенного накопителя — 128 ГБ. Производительности такой начинки достаточно как для решения повседневных задач, так и для воспроизведения тяжелых мультимедийных файлов или запуска современных мобильных игр. За «долгую жизнь» гаджета отвечает аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки: по заявлению производителя, время автономной работы Oukitel Y 4800 составляет до 23 часов в режиме разговора или до 150 часов в режиме ожидания.Аппарат оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9 и небольшим вырезом в форме капли для селфи-модуля с поддержкой функции Face Unlock. На стеклянной задней крышке смартфона разместился сканер отпечатков пальцев. Двойная камера с основным сенсором на 48 Мп поддерживает режим ночной съёмки и алгоритмы ИИ для определения сюжета. Из коробки новинка работает под управлением Android 9.0 Pie.Oukitel Y4800 с 6 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельной камерой и восьмиядерным процессором доступен по сниженной цене и с подарками.Стоимость новинки составит 249 долларов.