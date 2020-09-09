Мощная новинка Poco X3 NFC с экраном 120 Гц и огромной батареей

Суббренд Xiaomi Poco представил свой последний смартфон Poco X3 NFC, который выглядит сильным предложением с точки зрения цены и качества. Главной изюминкой является огромная батарея емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33 Вт зарядки.

Новинка получила 6,67-дюймовую ЖК-панель с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и круглым отверстием для 20 МП селфи-камерой. Датчик отпечатков пальцев находится на кнопке сна/пробуждения, а не встроен в дисплей. Poco X3 NFC - это первый телефон, использующий новый процессор Snapdragon 732G. Он поддерживает LTE и поставляется с 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ или 128 ГБ расширяемой памяти с помощью microSD.

На задней пластиковой панели расположились 4 камеры - 64 МП основной датчик Sony IMX682, 13 МП сверхширокий, 2 МП датчики для макросъемки и 2 МП функции глубины. Также смартфон оснастили приличным звуком, разъемом для наушников и NFC. Розничные цены на Poco X3 NFC стартуют от $ 230 за модель с 64 ГБ и $ 270 за 128 ГБ.