Мощная новинка Realme 3 Pro

В некоторых регионах Realme 3 Pro получит целый ряд фирменных сервисов (магазин приложений, тем, игровой центр и аккаунт Realme). Напомним, Realme 3 Pro работает под управлением Android 9 Pie с интерфейсом Color OS (авторство OPPO). Размер прошивки составил 2,69 ГБ.Бренд Realme начал обновлять свой актуальный флагман для международного рынка Realme 3 Pro. Прошивка содержит патч безопасности за июнь, а главным нововведением стала возможность съемки слоу-мо видео при 240 кадрах в секунду. Помимо этого, усовершенствована система жестового управления и исправлены баги.О стоимости новинки пока неизвестно.