Мощная новинка Realme 3

Diamond Red дополнит градиентные черный и синий версии, которые уже доступны в России, вместе с Realme 3 Pro и С2 Pro. Технические характеристики Realme 3 останутся неизменными: дисплей с разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P 60, двойная камера с 13-Мп основным сенсором, аккумулятор на 4230 мАч и Android Pie. На первых порах Realme 3 Diamond Red будет доступен в Индии. Realme 3 в скором времени обзаведется новым цветовым вариантом Diamond Red. Его рендер опубликовал известный источник утечек @ishanagarwal24. Здесь мы видим градиентный задник с оттенками красного, лилового и синего цветов.О стоимости новинки пока неизвестно.