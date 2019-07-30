Мощная новинка Xiaomi Black Shark 2 Pro и его функции

Предусмотрена обновленная система охлаждения Liquid Cooling 3.0+ с несколькими уровнями водяного охлаждения отвода тепла. Еще одним улучшением стала технология DC Dimming 2.0 с еще более эффективным устранением мерцания OLED-панели.Black Shark 2 Pro построен на новейшем чипсете Snapdragon 855+, который обеспечил прирост CPU и GPU порядка 15%, дополненном 12 ГБ памяти актуального поколения (в отличие от Black Shark 2, во всех версиях) и новым стандартом постоянной памяти UFS 3.0 с заявленным приростом в 82%.О стоимости новинки пока неизвестно.