Мощная новинка от Huawei P30 Pro

Любителям классических расцветок ничего предложено не было – но теперь Huawei это исправила. С сегодняшнего дня в палитре флагмана для российского рынка есть еще один цвет: чёрный. В отличие от других версий, в этой используется матовое стекло. Никаких технических отличий между чёрным смартфоном и градиентными вариантами Huawei P30 Pro нет.Huawei P30 Pro был официально представлен в марте и уже в апреле появился на российских прилавках, но только в двух весьма своеобразных расцветках: «северное сияние» (сине-зеленый градиент) и «голубой» (тоже градиент, но бело-голубо-фиолетовый).Стоимость новинки составит 59900 тысяч рублей.