Мощная новинка от Xiaomi Mi A3

Аккумулятор на 4030 мАч и функция быстрой зарядки позволяют активно использовать телефон целый день, не боясь, что он подведет в самый ответственный момент. Еще на борту — продвинутая аудиосистема и стандартный разъем для наушников 3,5 мм. И это далеко не всё, чем порадовал производитель: смартфон из коробки работает на Android One с прошивкой Android 9 Pie.Особого внимания удостоилась камера: основную оснастили хорошим модулем с разрешением до 48 мегапикселей. А процессор Qualcomm Snapdragon 665 AIE помогает справиться с задачами искусственного интеллекта. Отсюда — привычные режимы съемки: портретный, распознавание сцен, бьютификация. Для фото и видео в условиях низкого освещения можно «объединять» четыре пикселя в один, сглаживать шумы и увеличивать чувствительность. Кроме того, ИИ участвует в разблокировке по лицу и взаимодействует с приложениями Google.Стоимость новинки составит 19900 тысяч рублей.