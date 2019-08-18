Мощная новинка от Xiaomi

Единственный порт гаджета — USB Type-C. Вероятнее всего, что представленная на чертежах модель — улучшенная версия Mi9, смартфон Mi9S. Прошлые утечки указывали на наличие 2К-дисплея, аккумулятора емкостью 4000 мАч, камеры с разрешением 64 мегапикселя и поддержкой сетей пятого поколения 5G. Судя по CAD-файлам, смартфон получит тройную основную камеру и селфи-модуль, размещенный в каплевидной области дисплея. Отсутствие сканера отпечатков пальцев может свидетельствовать о том, что производитель планирует разместить его под экраном. Такое решение пока присуще исключительно флагманам компании.О стоимости модели пока неизвестно.