Мощная новинка от компании Vivo iQOO Neo

Смартфон оснастили 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + и встроенным сканером отпечатков пальцев, занимающим 90% площади фронтальной панели. 12-мегапиксельный селфи-модуль разместился в небольшом каплевидном вырезе, тройная основная камера состоит из сенсоров на 12 (Sony IMX 363), 8 (широкоугольный объектив) и 2 мегапикселя. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт — по заявлению производителя, до 50% он «раскачивается» за 30 минут.«Сердцем» Vivo iQOO Neo стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, за отвод тепла от чипсета отвечает фирменная жидкостная система охлаждения. По заверениям производителя, с её помощью смартфон остаётся на 3 градуса холоднее, чем другие гаджеты с таким же процессором. Объем оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, составляет 6 или 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища — 64 и 128 ГБ соответственно. Функция обратной связи 4D Game Shock 2.0 активирует эффект вибрации в наиболее подходящие моменты во время игры. Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Funtouch OS 9. Помимо производительной начинки на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 845, аппарат получил большой дисплей, емкий аккумулятор и функцию тактильной обратной связи для мобильного гейминга.Стоимость новинки составит 334 доллара.