Мощная новинка от компании Xiaomi Mi Mix 3

Компания Xiaomi выпустила прочный смартфон. Электронная начинка базируется на высокопроизводительном чипсете Qualcomm Snapdragon 845. Комплект памяти представлен 6 ГБ/8 ГБ/10 ГБ «оперативки» и флэш-массивом на 128 ГБ/256 ГБ. Батарея имеет емкость 3850 мАч.Экран имеет разрешение 2340 х 1080 пикселей, размер диагонали составляет 6,39 дюйма. Селфи-камера получила в свое распоряжение два модуля на 24 МП и 2 МП. Главная камера флагмана состоит из двух блоков оптики, каждый из которых имеет разрешение 12 МП. Один модуль обладает широкоугольным объективом, второй – телефото-объективом.Формат слайдера позволил спрятать селфи-камеру. Для доступа к ней нужно сдвинуть экран вниз. Смартфон, по заверениям разработчика, рассчитан на 300 тысяч циклов открытия-закрытия.Стоимость смартфона составит 474 доллара.