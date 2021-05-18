Мощная версия Lenovo Legion Phone 2 Pro выйдет в конце мая

В прошлом месяце Lenovo представила на китайском рынке свой новый флагманский игровой смартфон, получивший название Lenovo Legion Phone 2 Pro. Топовый вариант устройства поставляется с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Теперь компания объявила, что вариант смартфона с 18 ГБ оперативной памяти будет доступен для покупки в Китае с 20 мая. Что касается цены, устройство стоит 5 999 юаней, что примерно равно 933 долларам. Что касается характеристик, Lenovo Legion 2 Pro оснащен 6,92-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с соотношением сторон 20,5:9, разрешением экрана 2460 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой отклика при касании 720 Гц и временем отклика 3,8 мс.

Работает устройство на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, в основе системы камер лежит 64-мегапиксельная основная матрица OmniVision, там же установлена 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 123 градуса и f/2.2. На лицевой стороне находится 44-мегапиксельный датчик f/2.0, который выдвигается из боковой части смартфона на специальной платформе. Смартфон может записывать видео в разрешении 8K со скоростью 24 кадра в секунду и видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Он также может записывать замедленное видео в 1080p со скоростью 240 кадров в секунду и снимать в формате RAW. Довольно неплохой набор преимуществ для смартфона, который изначально задумывался как обычное игровое устройство. Но на деле это крутой флагман с адекватной ценой.