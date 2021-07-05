Мощная зарядка Xiaomi вполне реальна

Поиски технологии сверхбыстрой зарядки для различных устройств (от смартфонов до ноутбуков) все еще продолжаются. И если вы следите за новостями, то знаете, что недавно Xiaomi представила зарядку HyperCharge мощностью 200 Вт, которая может быть представлена в модели Mi 11 Pro. Хотя, безусловно, это вполне может быть просто пиар-ход и не более. Многие аналитики уверены, что мы все еще очень далеки от зарядки 200 Вт, несмотря на энтузиазм Xiaomi. Однако недавние отчеты показывают, что китайская компания NuVolta Technologies, специализирующаяся на разработке зарядных устройств, недавно выпустила свой чип быстрой зарядки под названием NU2205, который может выдавать мощность 100 Вт — это весьма неплохой показатель на самом деле.

NuVolta NU2205 поддерживает быструю зарядку для сегментированных аккумуляторов, которую проектирует Xiaomi. Таким образом можно получить композитную зарядную мощность 200 Вт — именно это и обещает китайский производитель в обозримом будущем. Судя по всему, зарядное устройство Xiaomi HyperCharge 200 Вт вполне реально, но вот будет ли производитель спешить с релизом данного зарядного устройства или отложит его до лучших времён — вопрос. Да, компания может стать первой на рынке, кто использует столь быструю зарядную станцию, но, с другой стороны, нужно понимать, что зарядка на 200 Вт — сильный бонус, который можно приберечь на будущее. Кроме того, стоит понимать, что такая зарядка быстро изнашивает батарею.
Комментарии и отзывы Xiaomi HyperCharge
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