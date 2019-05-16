Мощнее Xiaomi Mi 9: флагман Redmi K20 Pro

Генеральный директор подразделения Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) поделился результатами теста Antutu флагмана Redmi K20 Pro.

Согласно опубликованному отчёту, новинка работает на процессоре Snapdragon 855 с системой охлаждения и набирает невероятные 458 тысяч баллов. Для сравнения, Xiaomi Mi 9 с аналогичным чипсетом на борту получает в среднем 373 тысячи. До недавнего времени именно он был самым мощным смартфоном на рынке по версии Antutu.

Redmi K20 Pro оснастят 6.39-дюймовым AMOLED-дисплеем без отверстий и вырезов. Фронтальную камеру в новинке установят на выезжающем механизме. Смартфону также приписывают подэкранный сканер, тройной модуль основной камеры на 48 Мп, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/125/256 ГБ ПЗУ, NFC-чип, разъём для наушников, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-С. Кроме Pro-версии устройства, суббренд Xiaomi должен выпустить ещё обычный Redmi K20. Смартфон, по идее, будет отличаться только процессором Snapdragon 730. По слухам, флагманскую серию смартфонов представят уже на следующей неделе. Ценник устройств будет ниже 400 долларов США.