Мощный бюджетный Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой и емкой батареей за 17 990 рублей

Xiaomi выпустила новый бюджетный телефон Redmi Note 8 Pro с модулем из четырех камер, где основным является 64 МП сенсор.

Redmi Note 8 Pro также оснащен ультра-широкоугольной 8 МП камерой с углом обзора 120 градусов, макро-камерой и датчиком глубины на 2 МП. Xiaomi стремится подчеркнуть, что фотографии, снятые на Redmi Note 8 Pro, могут быть напечатаны до размера более 3 метров.

В 6,53-дюймовом дисплее разрешением FullHD+ есть каплевидный вырез для фронтальной камеры. Под капотом Note 8 Pro работает от нового восьмиядерного процессора Helio G90T от MediaTek в паре с 6 ГБ оперативной памяти, поддерживающий запуск "тяжелых" игр. Питает устройство большой аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Версия с 6/64 Гб памяти обойдется в 17 990 рублей, а старшая версия с 6/128 Гб в 19990 рублей.