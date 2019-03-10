Мощный флагман OnePlus 7

Дисплей имеет покрытие из стекла Corning Gorilla Glass 6, обеспечивающего защиту от царапин и повреждений. Размер диагонали составляет 6,5 дюйма. Вырезов в экране, вероятно, не будет, поскольку селфи-камера на 16 МП будет иметь выдвижную конструкцию.Центральным процессором новинки станет новый чипсет Snapdragon 855, работающий на частоте 2,84 ГГц. Данный выбор 8-ядерного процессора от Qualcomm был вполне предсказуем. Арсенал памяти включает в себя энергонезависимый модуль на 128 ГБ/256 ГБ и 8/12 ГБ «оперативки». Роль операционной системы возложена на OxygenOS, в основу которой положен 9-й релиз Android Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.