Мощный хромбук Google Pixelbook Go показали на видео

В сети появилось первое видео с хромбуком Google Pixelbook Go, официальный анонс которого ожидается 15 октября вместе с новыми смартфонами Pixel. Ноутбуку прочат 13,3-дюймовый сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:9, разрешением 4K (Molecular Display) или Full HD в зависимости от версии, процессоры Intel Core m3, Core i5 или Core i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, громкие стереодинамики, два микрофона на передней панели, 2-Мп фронтальную камеру, два порта USB-C и 3,5-мм разъем для наушников.