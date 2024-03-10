Мощный игровой ноутбук Mechrevo 16 Super 2024 появился в продаже

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок геймерского ноутбука Mechrevo 16 Super 2024, который основан на 24-ядерном 32-поточном чипе Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,7 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и частотой обновления 240 Гц, мощной системой охлаждения с восемью тепловыми трубками, двумя вентиляторами и четырьмя радиаторами, одним портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt, одним разъемом USB-A 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 и портом RJ-45.

Конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ оценена в 2030 долларов, с 32 ГБ/2 ТБ – 2145 долларов, 64 ГБ/1 ТБ – 2225 долларов, а с 64 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ – 2280 долларов.