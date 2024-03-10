Мощный игровой ноутбук Mechrevo 16 Super 2024 появился в продаже

Китайские источники сообщают о выходе на местный рынок геймерского ноутбука Mechrevo 16 Super 2024, который основан на 24-ядерном 32-поточном чипе Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,7 ГГц. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и частотой обновления 240 Гц, мощной системой охлаждения с восемью тепловыми трубками, двумя вентиляторами и четырьмя радиаторами, одним портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt, одним разъемом USB-A 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсом HDMI 2.1 и портом RJ-45.

Конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ оценена в 2030 долларов, с 32 ГБ/2 ТБ – 2145 долларов, 64 ГБ/1 ТБ – 2225 долларов, а с 64 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ – 2280 долларов.
Ноутбуки Tecno Megabook T1 оценены от 60 тысяч рублей …
Компания Tecno выпустила на российский рынок ноутбуки Tecno Megabook T1: 15,6-дюймовый Megabook на процес…
Apple готовит ИИ-модули в процессоре для iPhone 16…
По данным издания Economic Daily News, предстоящие чипы A18 и M4 от Apple для iPhone и Mac соответственно…
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book4 Pro…
Компания Samsung представила серию ноутбуков Galaxy Book4 Pro, в которую вошли версии с диагональю экрано…
Ноутбук Colorful Evol P15 2024 оценили в 820 долларов …
Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Evol P15 2024, которая оценена на домашнем для …
Новое поколение ноутбука Lenovo Legion Y9000X показали на фо…
В сети появились изображения следующего поколения игрового ноутбука Lenovo Legion Y9000X, официальная пре…
Apple выпустит складной ноутбук в 2027 году…
Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над складным ноутбуком с экраном 20,3 дюйма и п…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 оценен в 1880 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, которая о…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2024 Core Edition оценили в $74…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16+ 2024 Core Edition, которая основана…
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor