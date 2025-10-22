Представлен корпус GAMEMAX BLADE CONCEPT

GAMEMAX анонсирует старт продаж игрового корпуса BLADE CONCEPT. Это флагманская основа для сборки ПК с новаторской концепцией и дизайном, открытым форматом и большим пространством внутри. Необычная передняя панель выполнена из высокопрочного нейлона и металла, она олицетворяет союз технологий и эстетики. Она пропускает воздух, задерживая при этом лишнюю пыль благодаря усовершенствованному механизму фильтрации пыли.

GAMEMAX BLADE CONCEPT отличается агрессивным дизайном передней панели в виде когтей и RGB-подсветкой. Вдохновленная игровыми мотивами RGB-подсветка подчеркивает острые углы и контуры, создавая уникальный визуальный стиль, не похожий ни на что другое, даже в темноте. Каждый аспект дизайна корпуса выражает видение инженеров компании, в корпусе используются металлическая обработка, лазерная резка и высокоточное литье. На выходе получаем конструкцию, которая поражает воображение и отличается изысканностью, сочетая в себе мастерство и долговечность.

Для гибкости подключения периферии GAMEMAX оснастила корпус BLADE CONCEPT панелью ввода/вывода, которую можно разместить как на левой, так и на правой стороне корпуса. Сама панель оснащена двумя портами USB 3.1 и одним USB Type-C Gen2.Корпус BLA DE CONCEPT поддерживает материнские платы форм-фактора ATX и уже оснащён всем необходимым для вертикального размещения видеокарты. Новинка поддерживает радиаторы СЖО размером до 360 мм, то есть идеально подходит для жидкостного охлаждения.
