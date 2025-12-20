Микро-ПК Azulle Acces Arm оценили в 120 евро

Компания Azulle пополнила ассортимент крошечных ПК моделью Acces Arm, которая выполнена в форм-факторе стика. Новинка характеризуется корпусом с размерами 130,3:53,8:15,5 мм, интерфейсом HDMI для подключения к компьютеру, восьмиядерным процессором Rockchip RK3576 (четыре ядра Cortex-A72 и четыре Cortex-A53) с графическим адаптером Mali-G52 MC3, предустановленной операционной системой Ubuntu Linux, поддержкой ОС Android 14, конфигурациями на 4/64 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, интерфейсами USB 3.1 и USB 2.0, портом USB-C для питания, разъемом RJ45 и слотом для карты памяти microSD. ПК оценен в 120 и 150 долларов в зависимости от версии.

