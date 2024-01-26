Мощный мини-ПК Minisforum HX100G оценен в 720 долларов

Компания Minisforum представила компактный ПК HX100G, который может похвастаться довольно производительным железом в корпусе объемом 2,9 литра. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с максимальной частотой 5,1 ГГц, дискретной видеокартой AMD Radeon RX 6650M c 8 ГБ памяти GDDR6, двумя слотами для оперативной памяти формата DDR5 (до 64 ГБ в сумме), двумя разъемами M.2 для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, системой охлаждения с использованием жидкого металла в качестве термоинтерфейса, двух вентиляторов и семи тепловых трубок (три для чипа и четыре для графики), а также отдельными радиаторами для модулей ОЗУ и SSD. Barebone-система оценена в 720 долларов, конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ – в 905 долларов, а версия с 64 ОЗУ – в 995 долларов.

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