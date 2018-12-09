Мощный недорогой смартфон Redmi 6

Redmi 6 включают сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев, тыльную камеру, представленную двумя оптическими модулями – их разрешение составляет 12 и 5 МП. Для съемки селфи и видеозвонков предусмотрена камера с 5-мегапиксельным модулем. Автономную работу обеспечивает батарея емкостью 3000 мАч.Гаджет оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 × 720 пикселей. За производительность аппарата отвечает чип MediaTek Helio P22, изготовленный по технологии 12 нм. Объем памяти зависит от комплектации и включает в себя 3 / 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель на 32 / 64 ГБ. Предусмотрен также слот расширения microSD для карт объемом до 256 ГБ. В качестве ОС установлена Android версии 8.1 Oreo с графической надстройкой MIUI 9 (уже доступно обновление до MIUI 10).О стоимости смартфона пока неизвестно.