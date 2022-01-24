Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в Китае

Компания ASUS начала принимать китайские предзаказы на ноутбук ROG Magic X по цене от 2132 долларов. Напомним, что новинка характеризуется отсоединяемой клавиатурой, массой 1,2 кг и толщиной 12 мм, двумя вариантами 13-дюймового сенсорного экрана (4K с кадровой частотой 60 Гц или Full HD со 120 Гц), с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, соотношением сторон 16:10, поддержкой Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR, яркостью 500 кд/м2 и сертификацией Pantone, чипом Intel Core i9-12900H, поддержкой XG Mobile Docking Station для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, ОЗУ LPDDR5 с частотой 5200 МГц, твердотельного накопителями PCIe вместимостью до 1 ТБ, разъемами USB Type-A и USB 3.2 Type-C с поддержкой DP1.4, поддержкой быстрой зарядки через интерфейс Thunderbolt 4, слотом для карт памяти и дактилоскопическим сенсором.