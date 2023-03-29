Мощный ноутбук Lenovo Legion 9000X 2023 весит менее 2 кг

Компания Lenovo поделилась подробностями об игровом ноутбуке Legion 9000X 2023, который появится в продаже уже в следующем месяце по цене от 1770 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5К и частотой обновления 240 Гц в одной версии и 3,2К-экраном с частотой обновления 165 Гц в другой, корпусом толщиной 17,99 мм в наиболее тонкой части, массой менее 2 кг, батареей ёмкостью 100 Втч, процессорами Intel Core i9-13900H или AMD Ryzen 9 7940HS в топовых конфигурациях, видеокартой NVDIA GeForce RTX 4070, до 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5-5600 МГц, 230-Вт адаптером питания, двумя разъемами USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт.