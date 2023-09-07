Мощный ноутбук NUC X15 Arc оценен в 900 евро

Компании Schenker и XMG представили ноутбук Intel NUC X15, который уже доступен для покупки в розничной сети Bestware по акционной цене от 900 евро.

Новинку оснастили 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, видеокартой Intel Arc A730M с 12 ГБ памяти GDDR6, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем вместимостью от 500 ГБ до 4 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 300 кд/м2 и 90% охватом цветового пространства sRGB, 2,5-гигабитным сетевым адаптером, адаптерами Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5.2, аккумулятором ёмкостью 62 Втч, веб-камерой с Windows Hello, клавиатурой с однозонной RGB-подсветкой, а также корпусом с размерами 358,26:235:22,2 мм и массой 2 кг.