Мощный смартфон Galaxy A8 Star

Мощный смартфон в этом году вышел Galaxy A8 Star с очень хорошими функциями. В оснащение смартфона входят беспроводные модули Bluetooth 5 LE и Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), навигатор GPS-ГЛОНАСС и NFC-чип для бесконтактных платежей. Батарея новинки имеет емкость 3700 мАч. Весит модель Galaxy A8 Star 188 граммов, ее размеры 162,4 × 77,0 × 7,55 мм. Аппаратной базой устройства выступает 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 660, способный работать на частоте 2,2 ГГц. За обработку графики отвечает видеочип Adreno 512. Набор памяти включает в себя 6 ГБ «оперативки» и энергонезависимый модуль на 64 ГБ. Объем флэша можно увеличить за счет карт microSD.На задней стороне гаджета расположена основная камера, состоящая из двух оптических блоков на 16 МП и 24 МП. Также на тыльной панели имеется сканер отпечатков пальцев.Дисплей смартфона относится к разряду Super AMOLED Infinity Display. Он имеет размер диагонали 6,28 дюйма и четкость изображения 2220 × 1080 точек. Над экраном помещена селфи-камера разрешением 24 МП.Стоимость смартфона составит 500 долларов.