Мощный смартфон Galaxy Note 10 Pro

Аппарат Galaxy Note 10 Pro будет иметь более мощную батарею, чем Galaxy Note 9 и даже, чем Galaxy S10+. А если сравнить ее с Galaxy S10 5G, то емкость аккумуляторов будет одинаковой. И это вполне закономерно, поскольку оба гаджета поддерживают мобильные сети 5-го поколения.Старшая модель будет оснащена батареей, получившей соответствующий сертификат у корейского регулятора. Поэтому в Сети стали доступны документы на аккумулятор. Фотоснимки, приложенные к отчету сертификации, имеют не слишком высокое качество. Однако некий веб-информатор из Голландии смог рассмотреть на изображении номинальную и типичную емкость. Их величина составляет 4370 мАч и 4500 мАч.Обе модели выйдут в двух версиях: с поддержкой 4G LTE и с возможностью работать в сотовых сетях 5G. Базовая модель Note 10, как утверждают утечки, имеет номер по фирменному каталогу SM-N970, а Pro-модификация –SM-N975.О стоимости новинки пока неизвестно.