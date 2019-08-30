Мощный смартфон Honor 20S показали на новых рендерах

Компания Honor опубликовала официальные рендеры смартфона Honor 20S, который с сегодняшнего дня доступен для предварительного заказа. Официальная презентация смартфона состоится уже 4 сентября. Слухи прочат Honor 20S 6,26 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, тройную основную камеру на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 3750 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 10.