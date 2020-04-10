Мощный смартфон Honor 30 Pro показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями смартфона Honor 30 Pro, который будет представлен уже на следующей неделе. Автор снимков явно акцентирует внимание на боковые грани устройства, которые кажутся невидимыми благодаря загнутому экрану и задней панели. По предварительным данным, аппарат получит 6,57-дюймовый OLED- экран с разрешением 1080:2340 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, врезанную в дисплей фронтальную камеру на 32 Мп, основную квадрокамеру с главным датчиком на 50 Мп, платформу Kirin 990 5G, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, подэкранный дактилоскоп, батарею на 3900 мАч, а также ОС Android 10.