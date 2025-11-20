Мощный смартфон Lava AGNI 4 оценили в 280 долларов

Новинка также оснащается 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, системой жидкостного охлаждения VC на 4300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мач, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с алюминиевой рамкой Super Anti-Drop Diamond Frame, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G и предустановленной ОС Android 15. Цена смартфона составляет эквивалент 280 долларов.