Мощный смартфон Lava AGNI 4 оценили в 280 долларов

Компания Lava объявила о выпуске на дебютный индийский рынок смартфона Lava AGNI 4, который базируется на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц. В связке с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0 процессор демонстрирует производительность в бенчмарке AnTuTu более 1 400 000 баллов.

Новинка также оснащается 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, системой жидкостного охлаждения VC на 4300 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мач, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом с алюминиевой рамкой Super Anti-Drop Diamond Frame, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G и предустановленной ОС Android 15. Цена смартфона составляет эквивалент 280 долларов.