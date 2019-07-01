Мощный смартфон Lenovo Z6 Pro 5G получил 12 Гб ОЗУ

Компания Lenovo выпустила мощный смартфон Z6 Pro 5G с емкой батареей на 4000 мА.ч и 12 Гбайт ОЗУ. Девайс получил 6,39 дюйма, а разрешение матрицы составляет 2340 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит 8-ядерный топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. В верхней части экрана находится небольшой каплеобразный вырез, где установлена селфи-камера. Фронтальная камера наделена оптическим модулем на 32 МП, а на тыльной стороне расположена камера, состоящая из блоков оптики на 48 МП, 16 МП, 8 МП и 2 МП. В качестве ОС выступает 9-я версия Android с фирменной графической оболочкой ZUI 11. О стоимости аппарата пока не сообщается.