Мощный смартфон Mi A3

Mi A3 получил тройную камеру, чипсет Snapdragon 665, аккумулятор на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт в корпусе из стекла. Все это во всех деталях компания решила продемонстрировать с помощью официальной разборки, которая опубликована в социальных сетях. Здесь, в частности, мы можем увидеть размещение модулей камеры, камеру оптического сканера в экране, системные платы и другие детали. Подчеркнула Xiaomi и тройной слот для SIM-карт и microSD.Смартфон стал версией СС9е без прошивки MIUI, которая сменилась «голой» ОС Android.О стоимости новинки пока неизвестно.