Мощный смартфон Samsung Galaxy Note10+

По заверению Samsung, всего 30 минут подзарядки Galaxy Note 10 + достаточно для того, чтобы проработать в течение дня. Проведенный тест это подтверждает: за полчаса смартфон успевает зарядиться до отметки в 60%. Технически же флагман поддерживает зарядку мощностью вплоть до 45 Вт. Вот только такой блок питания пользователю придётся покупать отдельно.Несмотря на то что у модели OnePlus 7 Pro более мощный блок питания, Galaxy Note 10 + восполняет заряд быстрее за счет используемого алгоритма. Смартфон заряжается сперва на мощности в 25 Вт, а затем снижает её лишь до 15 Вт.В тесте участвовали смартфоны с разной емкостью аккумулятора: Galaxy Note 10 + (4300 мАч), Galaxy Note 9 (4000 мАч) + блок питания 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАч) + блок питания 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАч) + блок питания 5 Вт.Благодаря этому с нуля до 100% смартфон заряжается за рекордно короткое время. Издание Gadgets сравнило новинку по скорости зарядки с предшественником и флагманами других производителей.