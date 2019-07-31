Мощный смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro

В основной камере установлены 48-мегапиксельный и 13-мегапиксельный сенсоры. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Емкость аккумулятора равна 4000 мач, есть поддержка 27-ваттной зарядки.Black Shark 2 Pro получил AMOLED дисплей диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2340 х 1080 точек со скоростью отклика 34,7 мс. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Из коробки модель поддерживает DC Dimming 2.0 – технологию, которая устраняет мерцание экрана.Новинка основана на базе новейшей однокристальной системы Snapdragon 855 Plus. Объём ОЗУ типа LPDDR 4X составляет 12 ГБ, а вместимость накопителя – 128 или 256 ГБ. Смартфону досталась новая система жидкостного охлаждения, которая позволяет процессору функционировать на максимальной частоте в течение длительного периода времени.Стоимость гаджета составит 435 долларов.