Мощный смартфон Xperia XZ3

В наличии 4 Гб памяти системной и 64 Гб встроенной (применение карт microSD), 13-мегапиксельная селфи-камера и 19-мегапиксельная тыловая, модули Bluetooth 5.0, LTE и Wi-Fi, порт USB Type-C, АКБ на 3330 мА/ч (беспроводная зарядка), сканер отпечатка пальца, два SIM-слота, стереодинамики.В основе гаджета лежит топовый чип Snapdragon 845 от Qualcomm. В роли ОС – Android 9.0 Pie. Разрешение 6-дюймового экрана OLED – 2880 x 1440 точек (QHD+). Аппарат имеет защиту от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68; с обеих сторон покрыт стеклом Gorilla Glass 5.О стоимости смартфона пока неизвестно.