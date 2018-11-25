Мощный смартфон ioutdoor X

Компания ioutdoor выпустила прочный смартфон. Благодаря толщине корпуса, которая составляет всего 10,4 миллиметра, аппарат легко помещается в кармане и несмотря на прочную конструкцию выглядит почти как обычный смартфон.Гаджет оснащён дисплеем на 5,7 дюйма, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P 23 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ.Смартфон защищён от пыли, грязи и влаги по стандарту IP68, поэтому его можно использовать как при экстремально низких, так и высоких температурах. Прорезиненные кромки устройства обеспечивают ему сохранность при падениях и ударах. Экран ioutdoor X покрыт бронированным стеклом Gorilla 5, поэтому разбить его непросто.Стоимость смартфона составит 173 долларов.