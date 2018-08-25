Мощный смартфон от компании Meizu 16

Компания Meizu выпустила полноэкранный смартфон. Meizu 16 оснащен AMOLED-экраном в 6 дюймов по диагонали (2160 x 1080 точек), аккумулятором на 3010 мА/ч и более скромными объемами памяти. В отличие от своих предшественников, выполнены в полноэкранном дизайне, а их экраны (18:9) занимают 91.18 % площади лицевой поверхности. Кроме того, оба аппарата могут похвастать интегрированным в экран сканером пальцевых отпечатков.Габаритные размеры модели: 7,3 х 73,2 х 150,5 мм при весе 152 грамма.Стоимость смартфона составит 585 долларов.