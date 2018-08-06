Мощный смартфон от компании Xiaomi Mi 8

Основная камера располагает двумя оптическими блоками по 12 МП, камера для селфи и видеозвонков оснащена сенсором на 20 МП.Смартфон способен работать с двумя SIM-картами, обеспечивает возможность бесконтактных платежей с помощью NFC-чипа и идентификацию владельца по лицу с использованием IR-сенсора. Впрочем, есть и более традиционный сканер отпечатков пальцев на тыльной стенке.Батарея устройства имеет емкость 3400 мАч. Модель получила сдвоенный блок GPS, который более точно определяет местоположение смартфона, даже при задержках сигнала и внутри помещений.Рабочей средой для программного обеспечения служит Android Oreo последней версии с фирменной надстройкой MIUI 10. Электронная начинка телефона базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845 и усилена 6 ГБ «оперативки». Объем энергонезависимой памяти составляет 64 или 128 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.