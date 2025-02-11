Мобильные версии RTX 50 появятся в продаже уже на этой неделе

Сегодня компания NVIDIA официально объявила, что видеокарты серии RTX 50 для ноутбуков скоро будут доступны для предзаказа — естественно, в составе самих ноутбуков от компаний-партнёров. В NVIDIA ранее сообщали, что ноутбуки на базе RTX 50 поступят в продажу в марте, но теперь пользователи смогут оформить предварительный заказ и получить устройство раньше всех. Остаётся лишь надеяться, что старт продаж пройдёт более гладко, чем запуск дискретных видеокарт RTX 50, так как на текущий момент наблюдается безумный дефицит и говорить о возможности купить новинку не приходится — это почти невозможно. Как и в случае с дискретными десктопными видеокартами, линейка видеокарт для ноутбуков будет состоять из различных моделей мобильных видеокарт RTX 50 — RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Некоторые из них уже были замечены в будущих игровых ноутбуках от ASUS и MSI, а с приближением даты предзаказа можно ожидать появления новых предложений и от других производителей. При этом стоит понимать, что мобильные видеокарты существенно отличаются от дискретных и говорить о высокой производительности того же уровня точно не стоит. Но цена на ноутбуки с новыми видеокартами явно будет высокой — в этом можно не сомневаться. Например, инсайдеры намекают, что стоимость топовых моделей с RTX 5090 может достигать 4000 долларов и выше в зависимости от конфигурации. За эти деньги можно легко собрать десктопный компьютер на RTX 4090 с куда большей производительностью.