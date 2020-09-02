Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G дебютирует в новом смартфоне POCO

Qualcomm Snapdragon выпустила новый мобильный чип 732G, который будет оснащаться в грядущем телефоне компании POCO. Новый Snapdragon 732G от Qualcomm обеспечит лучшую производительность по доступной цене. Snapdragon 732G имеет два основных улучшения. Ядро Prime предложит более высокую частоту 2,3 ГГц, а графический процессор Adreno 618 был улучшен, прирост производительности составил 15%.

Новый чип поддерживает технологии Qualcomm Game Jank Reducer, Vulkan 1.1 Graphics Drive, True HDR и ориентирован на игры. Компания Qualcomm сотрудничает с POCO и вскоре мы увидим новый смартфон компании с чипом Snapdragon 732G.