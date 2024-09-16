Мобильный процессор A18 Pro оказался мощнее десктопного M1 от Apple

Вчера появилась интересная информация о том, что компания Apple сохранила ту же конфигурацию ядер процессора и графического процессора в новом чите A18 Pro, то есть в этом плане новинка от прошлогоднего A17 Pro не отличается буквально ничем, но по производительности новый процессор, который используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показывает небольшие улучшения по сравнению с предшественником. Например, новый чип на 28% мощнее в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 по сравнению с A17 Pro и равен по производительности настольному чипу M1, который был выпущен четыре года назад в ноутбуках компании Apple. Теперь тесты показывают, что графическая производительность A18 Pro также сравнима с десктопными чипами бренда и демонстрирует значительное преимущество по сравнению с A17 Pro.

Сравнительные тесты Geekbench 6 Metal показывают, что A18 Pro на 18% мощнее, чем A17 Pro, несмотря на одинаковое количество графических ядер. Это подчёркивает, что архитектурные улучшения могут существенно повлиять на результаты тестов. Кроме того, данный мобильный чип демонстрирует уровня M1 в графических тестах, что является колоссальным прогрессом. Например, четырёхлетний M1 набирает 32532 балла в графическом бенчмарке, а A18 Pro — 32 997 баллов. Проблема только в том, что у смартфона нет нужной системы охлаждения, чтобы процессор действительно мог демонстрировать такую высокую производительность в играх без перегрева после длительных нагрузок.
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